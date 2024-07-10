«Я в афиге»: ракеты «Калибр» просвистели мимо ловивших рыбу дагестанцев
Рыбаки в Дагестане эмоционально отреагировали на пронесшиеся мимо «Калибры»
Дагестанским рыбакам удалось запечатлеть на видео момент пролета нескольких российских ракет «Калибр», сообщает Mash.
Мужчины ловили рыбу в море, когда заметили несколько пролетающих мимо ракет. Рыбаки очень удивились, ведь снаряды пронеслись в непосредственной близости от них.
Реакция не заставила себя долго ждать: «Че за фигня», «Я в афиге», «Че за адреналин». При этом мужчины не испугались, а смеялись, наблюдая за снарядами.
Также рыбаки задались вопросом, куда летят ракеты.