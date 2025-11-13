«Я тебя убью»: баскетболиста избили в ночном клубе в Раменском

В одном из ночных клубов на улице Воровского в Раменском произошла драка, в результате которой пострадал 18-летний баскетболист, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Предварительно, в одном из ночных клубов у пострадавшего произошел конфликт с неизвестным. В результате драки с мужчиной молодому человеку были причинены телесные повреждения. Потерпевшего 2007 года рождения госпитализировали.

Полицейские установили правонарушителя 1999 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Специалисты принимают меры к розыску и задержанию участника конфликта.

Как пишет «Осторожно, Москва», в драке пострадал 18-летний баскетболист ЦСКА Владимир Е. и его друг. Конфликт произошел между молодыми людьми и охранником клуба, который также является профессиональным борцом, и его другом. Во время избиения один из мужчин наносил удары молодому человеку по голове резиновой дубинкой. На видео с места ЧП слышно, как один из участников конфликта кричит: «Я тебя убью, мне терять нечего».

Баскетболист получил серьезные травмы в драке, он находился в реанимации. В ЦСКА 12 ноября рассказали, что пострадавший выписан из больницы и лечится дома.

