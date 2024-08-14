«Изгнать демона»: вскрылись жуткие детали убийства россиянки украинцем в Перу

Житель Украины Иван К., который подозревается в убийстве и расчленении россиянки Людмилы Л. в Перу, назвал мотив своего преступления. По его словам, он действовал под влиянием «вселившегося демона», пишет kp.ru .

Трагедия произошла 8 августа в перуанском городе Юримагуас. 38-летний К. и 44-летняя Л. остановились в местном лечебном центре. По словам обвиняемого, перед убийством они вместе употребляли напиток аяуаска. Спустя час оба съели грибы, чтобы «очистить тело, для души и энергии». Примерно через 10 минут на них подействовала аяуаска, и «плохой дух внедрился в тело Людмилы и захватил ее душу», заявил предполагаемый убийца.

Украинец также сообщил, что услышал «голос», который приказал ему убить знакомую, чтобы «спасти ее душу». Затем он избил россиянку, а после изрезал и расчленил ее.

«Я убиваю демона», — сказал Кузьмин, когда очевидцы спросили, что он делает.

Сейчас фигурант арестован на девять месяцев по подозрению в непредумышленном убийстве. На заседании суда он отреагировал на приговор спокойно, заявив: «Да, конечно».