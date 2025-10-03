Избил и бросил у калитки: житель Кузбасса получил срок за убийство сожительницы

В Кемеровской области жителю города Белово вынесли суровый приговор. Его преступление привело к смерти женщины. На основании вердикта присяжных суд признал его вивновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу СК Кузбасса.

Все произошло в апреле 2021 года на фоне бытового конфликта. Находясь в гостях, мужчина, охваченный гневом, нанес своей сожительнице серию ударов тупым предметом. 10 из них пришлись по лицу, еще 15 — по груди и животу. Окровавленную жертву он вынес из дома и оставил возле калитки.

Из-за тяжести полученных повреждений женщина не смогла выжить и умерла непосредственно на месте происшествия.

Несмотря на отрицание и попытки преступника избежать ответственности, следствие смогло собрать веские доказательства, бесспорно указывающие на его причастность к содеянному. Эти улики легли в основу обвинительного приговора. Суд назначил виновному строгое наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, где он будет отбывать срок за совершенное злодеяние.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.