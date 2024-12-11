сегодня в 15:09

Из здания СК в Красноярске выпал допрашиваемый

В Сети появилось видео момента падения допрашиваемого из здания Следственного комитета России в Красноярске, мужчина погиб на месте, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина сорвался с подоконника 11-го этажа здания Следственного комитета России. По данным СМИ, погибший 39-летний мужчина проходил по делу бывшего первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова, которого ранее задержали.

Тело погибшего эвакуировали спасатели с крыши соседнего строения, на которое оно упало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Известно, что Давыдова подозревают во взяточничестве. По этому же делу задержан бывший краевой руководитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгения Жвакина.