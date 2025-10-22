Из-за гранаты в Москве эвакуировали ТЦ «Крылатский»

сегодня в 13:10

В Москве оперативные службы эвакуировали из торгового центра «Крылатский» около 100 человек из-за предмета, похожего на гранату, сообщает ТАСС .

Предварительно известно, что предмет, похожий на гранату, нашли на Осеннем бульваре, 12, в ТЦ «Крылатский». В связи с этим около 100 человек вывели на улицу.

В настоящее время оперативные службы оцепили место потенциально опасной находки. Проводится проверка.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

