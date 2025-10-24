История, которая обожгла сердца России: подросток погиб, защищая мать

Мать 16-летнего Вани Крапивина из Северодвинска Наталья в 2018 году не явилась на похороны ребенка после того, как он умер, получив несовместимые с жизнью травмы, когда защищал ее от пьяного мужчины. Сегодня в России вспоминают развернувшуюся 7 лет назад бытовую драму, сообщает «Царьград» .

«Во время застолья между Натальей и соседом произошла ссора, в результате которой она получила многочисленные ножевые ранения. Защитить женщину попытался ее 14-летний сын Иван, однако Пронин не менее трех раз ударил мальчика по голове металлической гантелью», — заявили в СКР по Архангельской области.

Сожитель Натальи попытался избавиться от тел и позвал на помощь знакомого, но тот вызвал полицию. Пострадавших госпитализировали.

Женщина быстро пошла в больнице на поправку, а мальчик не смог оправиться от серьезной черепно-мозговой травмы.

Наталью в итоге лишили родительских прав, а убийцу Романа Пронина осудили на 20,5 лет колонии строгого режима. В пользу потерпевших взыскали 1,8 миллиона рублей.

