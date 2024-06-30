«Искандер-М» ударил по месту разгрузки украинского эшелона в Запорожской области
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Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ударил по месту разгрузки эшелона с военной техникой украинской армии в Запорожской области, сообщает ТАСС.
Удар нанесли в районе населенного пункта Украинка. Российские бойцы поразили личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2, и другой грузовой автомобильный транспорт.
Результаты огневого поражения военные контролировали с использованием беспилотника «Суперкам».
ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.