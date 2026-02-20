Исчезнувший с радаров в Амурской области вертолет Robinson влетел в сопку

Вертолет Robinson, исчезнувший с радаров в Амурской области, по предварительной информации, врезался в сопку в темноте. Пилот плохо ориентировался на местности, сообщает SHOT .

В вертолете из Ромненского муниципального округа летели четыре человека. Сотрудники полиции, Следственного комитета, пилот и экс-работник администрации села Ромны Вадим В. Они собирались расследовать гибель сотрудника лесозаготовки.

Вадима В. пригласили, чтобы тот рассказывал пилоту, как долететь до места назначения быстрее. Мужчина лучше знал дорогу.

На деляну все четверо долетели без происшествий. Вадим отправился обратно в Ромны на автомобиле с трупом погибшего.

Пилот полетел обратно вместе со следователем и полицейской. Они отправились в дорогу в темное время суток.

Поскольку пилот плохо ориентировался на местности, он, предположительно, влетел в сопку между населенными пунктами Амаранка и Чергали. Местные жители ночью слышали взрыв и заметили яркий свет.

Еще во время поисков были замечены сигналы смартфона рядом с Чергалями. Но, когда спасатели устроили облет местности, ничего не обнаружили. 21 февраля к поискам присоединится еще один вертолет.

Утром 20 февраля в Амурской области упал частный вертолет Robinson с тремя людьми на борту. Их поиски ведут оперативная группа и спасатели. Вертолет разбился в 14 километрах от места вылета.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.