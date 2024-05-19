сегодня в 19:09

IRNA: точной информации о местонахождении вертолета президента Ирана нет

К настоящему моменту достоверной информации о местонахождении вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси нет, передает IRNA.

Как уточняется, поиск борта с воздуха невозможен из-за сильного тумана, так как видимость составляет 5-6 м.

Иранская делегация на трех вертолетах возвращалась в Иран после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Две борта долетели, а президентский пропал с радаров. Кроме Раиси на борту находился глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и другие чиновники.

Предварительно, вертолет совершил жесткую посадку в труднодоступном райое села Узи. На место ЧП отправлены пешие группы спасателей.

Силам КСИР, армии и полиции Ирана поручено использовать свои возможности для поиска вертолета президента, сообщала Al Jazeera.