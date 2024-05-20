Иранский посол в Белоруссии назвал причину жесткой посадки вертолета Раиси
Посол Санеи: крушение вертолета президента Ирана произошло из-за плохой погоды
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Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи отметил, что жесткая посадка вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошла из-за плохих погодных условий, сообщает ТАСС.
19 мая стало известно о крушении вертолета президента Ирана. На борту вместе с Раиси находились министр иностранных дел и ряд официальных лиц государства.
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о смерти президента. Похороны главы государства проведут в Тебризе 21 мая.
На территории Ирана объявили 5-дневный общенациональный траур после гибели Раиси.