Имущество военных коррупционеров могут обратить в доход государства

По данным агентства, следователи устанавливают законность приобретения активов не только фигурантов уголовных дел, но и их родственников и знакомых.

«Если расходы превышали доходы, то имущество, недвижимость, активы, а также денежные средства, добытые преступным путем, будут обращены в казну РФ», — указано в публикации агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что для изъятия доходов необходимо решение суда.

Ранее сообщалось, что заместитель главы управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко сдавал свой офисный центр судебным приставам. Генпрокуратура требует изъять его активы.