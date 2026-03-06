Играл с пневматикой: 6-летний мальчик случайно выстрелил себе в висок в Назрани

В Назрани 6-летний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматики

В Ингушетии шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок, когда играл с пневматическим пистолетом, сообщает Mash Gor .

Инцидент произошел в Назрани. Выяснилось, что пневматический пистолет оставил дома отец, а мама не доглядела за ребенком. Во время игры он случайно нажал на спусковой крючок.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу. Медики осмотрели малыша, оказали необходимую помощь и отправили долечиваться домой. Родителя грозит административная ответственность.

Ранее стало известно, что в подмосковных Мытищах 14-летний подросток случайно выстрелил в лицо приятелю из сигнального пистолета.

