Художницу-инвалида выселяют из мастерской в Петербурге

В Санкт-Петербурге дом, где находится мастерская художника-инвалида Юлии П., признали аварийным, ее выселяют из помещения, но не предоставляют другого, сообщает «Осторожно, новости» .

Мама художницы рассказала, что в 2016 году Петербургский союз художников предоставил девушке со второй группой инвалидности и ее сестре мастерскую. Помещение находилось в плохом состоянии, на ремонт семья потратила свыше 1 млн рублей, взятых в кредит.

После смерти отца семейства живопись стала единственным источником дохода для мамы и дочерей, с помощью продажи картин женщины расплачивались с долгами.

В конце 2023 года во дворе, где была мастерская, обрушился флигель. После этого дом признали аварийным. Художнице сказали, что здание расселят и до апреля 2026 года оно будет реконструировано. Но в начале этого апреля Союз художников связался с матерью девушки и сообщил, что мастерскую нужно освободить до 16 апреля, затем срок продлили на один месяц, но другие жильцы будут находиться в здании до 2026 года.

Также художнице отказывают в предоставлении другой мастерской. Для получения помещения ей нужно проходить всю процедуру еще раз — заявка будет рассматриваться на общих основаниях.

По словам мамы, на одно помещение может претендовать около 20 художников, поэтому можно ждать годами. А при выселении им негде хранить сотни картин, так как дома не хватает места. Кроме того, писать маслом в квартире нельзя из-за токсичности материалов.