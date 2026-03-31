Не получил подарок: в Казани таксист вернул девушке кольцо, а затем затравил ее

Жительница Казани в одной из соцсетей рассказала, что стала жертвой травли со стороны городского сообщества таксистов после того, как в одной из машин обронила кольцо Cartier, затем вернула его и вовремя не отблагодарила водителя бутылкой виски. Мужчина обозлился на пассажирку и распространил ее номер среди своих коллег, которые стали ей угрожать, в том числе изнасилованием.

По словам девушки, когда она поняла, что обронила кольцо в определенной машине, она тут же связалась со службой поддержки агрегатора. Сотрудники сервиса сначала сами пытались связаться с водителем, затем передали пассажирке его номер, так как дозвониться не смогли.

Спустя сутки девушка связалась с таксистом и договорилась забрать кольцо с помощью курьерской доставки «от двери до двери». Когда мужчина передал украшение девушке, то сообщил ей, что хотел бы в благодарность получить бутылку виски. Пассажирка согласилась отблагодарить таксиста за возврат кольца, но попросила подождать ее выздоровления — в тот день у нее была высокая температура.

Однако таксист не согласился с таким раскладом, распространил ее номер, после чего она стала получать в соцсетях сообщения с угрозами, в том числе и об изнасиловании, за то, что «не имеет совести», так как якобы отказалась передать виски за кольцо.

«Он не стал ждать (выздоровления — ред.). Он запостил мой аккаунт в чат таксистов. И дальше произошло то, что я до сих пор не могу осмыслить как взрослый человек, живущий в XXI веке. Сначала они начали с того, что я б******, потом решили, что меня нужно развести на дорогую бутылку (виски — ред.). Потом кто-то из них написал, что недостаточно просто оскорбить, а нужно было меня еще и в******! Это цитаты людей из чата таксистов, которые работают в Казани, которые имеют мои данные, которые видели мой аккаунт, которые обсуждали меня так, будто я не человек, а просто какая-то вещь или предмет», — рассказала девушка.

Пострадавшая от травли напомнила, что распространение персональных данных, а также ложных сведений о ней являются уголовно наказуемыми преступлениями. При этом она не уточнила, планирует ли обращаться за помощью в полицию.

