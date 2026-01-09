Хотела выпрыгнуть из авто: паническая атака накрыла пассажирку такси в Москве

Паническая атака произошла у пассажирки такси в Москве. Женщина едва не выпрыгнула из машины на ходу, сообщает РЕН ТВ .

Водитель принял заказ — в автомобиль села женщина с двумя детьми. Маршрут пролегал через МКАД. Когда машина въехала в тоннель, женщина сильно испугалась и потребовала остановить автомобиль.

На опубликованных кадрах видно, как пассажирка начинает паниковать, а затем на ходу открывает дверь автомобиля и едва не выпрыгивает на ходу. Ее успел остановить шокированный происходящим водитель.

«Это что за тоннель? Это большой тоннель? Я так не умею! Я же не знаю, что это вообще. Остановите, пожалуйста, машину! Я умоляю вас, оставите машину! Я так не могу, я пешком пойду!» — кричит в панике женщина.

Водитель поспешил успокоить пассажирку — мужчина предложил взять его за руку и смотреть на него. В этот момент он повторял, что все будет хорошо. Благодаря действиям водителя такси трагедии удалось избежать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.