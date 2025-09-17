Хотел познакомиться со зверем: домашний волк растерзал ребенка в Ростовской области

Школьник едва не погиб при нападении домашнего волка в Ростовской области

Домашний волк напал на мальчика, который пришел вместе с друзьями познакомиться со зверем. Хозяйка животного никак не отреагировала на происшествие и даже была готова предложить семье пострадавшего деньги, чтобы замять инцидент, сообщает РЕН ТВ .

Школьник вместе с приятелями пришел в дом к семье, у которой жил волк. Когда ребенок захотел рассмотреть животное поближе, хищник напал на него и начал терзать.

Мальчика пришлось срочно госпитализировать с ранением грудной клетки. К счастью, ребенок жив и сейчас восстанавливается. Его уже выписали из больницы.

Отец пострадавшего уверяет, что волк погрыз не только его сына, но и супруга хозяйки «питомца». Сама женщина равнодушно отнеслась к инциденту.

«Она плачет над волком, а что с ребенком, ей все равно», — сказал отец пострадавшего.

Хозяйка животного даже хотела предложить семье мальчика деньги, чтобы не доводить до суда. Однако родные мальчика не согласились, они хотят, чтобы женщина была осуждена.

