Хотел поднять гемоглобин: зумер-кровопийца из Москвы угодил в реанимацию

сегодня в 08:33

Парень выпил свою кровь «для бодрости» и попал в реанимацию в Москве

Подросток из Москвы выпил свою кровь для увеличения уровня гемоглобина. Молодой человек насмотрелся коротких видео в TikTok, где рассказывали, что это якобы бодрит, сообщает SHOT .

Пострадавшему 17 лет. Он сам извлек кровь из тела и выпил ее залпом. Спустя небольшое количество времени подростку стало плохо. Температура тела увеличилась, началась рвота.

Мать парня испугалась и позвонила в скорую помощь. Прибывшие врачи обнаружили острое отравление и забрали пациента в больницу.

Доктора смогли спасти подростка в реанимации. Молодому человеку выписали направление к психиатру после того, как услышали, что он напился крови ради поднятия уровня гемоглобина.

