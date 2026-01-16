Холодильники для хранения тел вышли из строя в моргах ХМАО

Холодильники для хранения тел вышли из строя в моргах Нижневартовска, Нягани, Белоярского и поселка Междуреченский в Ханты-Мансийском АО (ХМАО), сообщает URA.RU .

«В Нягани и Белоярском примерно с лета не работает ни один из холодильников для хранения тел, которые использует судмедэкспертиза», — рассказал источник, знакомый с положением дел в бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО.

Он подчеркнул, что одна камера из двух работает в населенном пункте Междуреченский. В Нижневартовске функционируют только два из трех холодильников. При этом летом из-за частых поломок работал только один из них.

Собеседник агентства добавил, что в Нягани и Белоярском, где из строя вышли все холодильники, судмедэксперты вынуждены договариваться о временном хранении тел с патологоанатомическими отделениями больниц. Это позволяет избегать жалоб со стороны родственников и не влияет на качество экспертиз.

В окружном департаменте здравоохранения назвали недостоверной информацию о нарушении условий хранения тел и приостановке работы подразделений. В ведомстве отметили, что в ряде бюро судебно-медицинской экспертизы проводят ремонт холодильников из-за неисправностей. При этом в каждом подразделении имеются мощности для бесперебойной работы.

