Хищные божьи коровки стали нападать на дома и квартиры россиян

Жителей России предупредили об участившихся случаях нападения хищных божьих коровок. Эти насекомые терроризируют частные дома и квартиры, сообщает Baza .

Энтомолог Владимир Турицин рассказал, что нашествие божьих коровок-арлекинов в основном фиксируется в Центральной России, а также в южных регионах. На насекомых жалуются жители Москвы, Сочи, Анапы, Новороссийска и Краснодара.

Хищные божьи коровки целыми колониями наведываются в жилища россиян и захватывают их. Турицин отметил, что это связано с увеличением популяции тли, которой питаются божьи коровки.

В ожидании холодов «арлекины» ищут себе теплые места. Чаще всего хищные божьи коровки выбирают дома, дачи, квартиры. Эксперт предупредил, что трогать руками этих насекомых нельзя.

«Арлекины» выделяет гемолимфу, которая может спровоцировать аллергические реакции и при попадании в организм человека вызвать отравление.

