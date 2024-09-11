Гуманитарный кризис в Африке: от наводнений пострадали миллионы людей

В ряде районов Центральной и Западной Африки наблюдались продолжительные и интенсивные дожди, которые повлекли за собой серьезные наводнения. Это привело к возникновению гуманитарного кризиса, затронувшего миллионы людей, сообщает «Царьград» .

Из-за продолжительных ливней, которые наблюдались в Чаде с июля, число жертв достигло 341 и еще около 1,5 млн человек пострадали. Согласно данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), разрушительные наводнения затронули все 23 провинции страны. Правительство сообщило, что из-за стихии было разрушено примерно 164 000 жилых домов, утрачено около 66 700 голов скота и испорчены 259 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

В Нигере свыше 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. В начале сентября местные власти сообщили, что с июня, когда начались обильные дожди, погибли 273 человека и более 700 000 человек пострадали в результате наводнений.

В соседней Нигерии 29 из 36 штатов, в основном расположенных на севере, столкнулись с последствиями повышения уровня воды в реке Нигер и ее главном притоке Бенуэ, начиная с середины июля. Согласно данным ООН, более 600 000 человек пострадали.

Южный Судан и Судан также понесли значительные утраты — 1,2 миллиона людей были вынуждены оставить свои дома.

«Наводнения нанесли значительный ущерб домам, урожаю и важнейшей инфраструктуре, нарушили работу систем образования и здравоохранения, а также увеличили риск вспышек заболеваний», — отметили в Гуманитарном агентстве ООН.