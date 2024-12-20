Губернатор Севастополя Развожаев: ВСУ запускают ложные цели

сегодня в 13:39

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о кротком промежутке между сигналом тревоги и сигналом отбоя. По его мнению, ВСУ запускают ложные цели.

В Telegram-канале Развожаев обратил внимание жителей города, что в любом случае не стоит пренебрегать мерами безопасности при воздушной тревоге.

Также губернатор отметил, что примерно до 13:00 флот проводит тренировки со стрельбой из разных видов стрелкового оружия на внешнем рейде Севастопольской бухты. На данный момент в городе спокойно.

Ранее российские военные нанесли удар по пункту управления СБУ. Решение было принято в ответ на недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области.