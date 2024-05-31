Губернатор раскрыл подробности налета БПЛА на Тамбовскую область

Губернатор Егоров: при уничтожении БПЛА под Тамбовом в доме выбило стекла

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что пятничной ночью в регионе сбили беспилотник. По его словам, в результате в одном из сельских домов вышибло стекла, сообщает «Бриф24» .

При уничтожении БПЛА пострадал один из домов в Тамбовском муниципальном округе. В результате случившегося никто из местных жителей ранений и травм не получил, добавил Егоров.

Глава региона Максим Егоров поручил оперативно оказать жителям необходимую помощь.

В регионе приняты меры для обеспечения безопасности жителей, добавили власти.