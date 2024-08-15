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Губернатор Кобзев: разрушений от падения Ту-22М3 в Иркутской области нет

Разрушений от падения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области нет, самолет упал в безлюдной местности, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Попрошу не поддаваться панике. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы, точная информация будет позднее.

В четверг российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. По словам очевидцев, борт загорелся еще в воздухе.

По данным Минобороны РФ, экипаж бомбардировщика катапультировался и выжил. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.