«Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы. Часть из них была потушена в связи с остановкой работы завода», — рассказал Бабушкин.

По словам губернатора, во время запуска факелов происходит выпуск газа, как и на обычной газовой плите, затем "голубое топливо" поджигается. Из-за этого возникло газовое облако, которое уже смещается в степь.

Бабушкин подчеркнул, что для здоровья на открытом пространстве природный газ не опасен. В ближайшее время ситуация нормализуется и запах исчезнет. Глава области рекомендует сохранять спокойствие и не впадать в панику. Он также предупредил, что в ближайшие дни ситуация может повториться, так как работу завода налаживают на привычный формат.

Ранее сообщалось, что представители киевского режима ударили по предприятию ТЭК с помощью беспилотников, после чего возник пожар. Из-за угрозы атаки на АГПЗ предприятие приостановило работу. Позднее Бабушкин сообщил, что 5 февраля объект снова запустят. Ситуация находится под контролем, населению ничего не угрожает.