GTA по-питерски: в городе в один момент случились стрельба, пожар и массовое ДТП

В Петербурге одновременно и почти в одном месте случились стрельба, пожар и ДТП

В Санкт-Петербурге одновременно и почти в одном месте произошли пожар, стрельба по человеку с балкона и массовая авария с участием автобуса. Все происходящее запечатлел мужчина, который, по его словам, и оказался целью балконных стрелков, сообщает «Mash на Мойке» .

Оператор снимал на видео, как иномарка Hyundai Solaris столкнулась с Lada Granta, которая позже врезалась в «Газель». Грузовик же, по словам мужчины, по итогу влетел в автобус.

После этого гражданин перевел камеру на свою окровавленную ногу и показал два металлических шара. По словам мужчины, ими в него выстрелили с балкона многоэтажки во время всех этих событий.

«Бл***, просто посмотрите на эту аварию, что тут вообще случилось! <…> В меня стреляли! Не знаю, кто, с балкона, с воздушного шара! Вот с этого дома. И вон туда посмотрите! Там идет пожар какой-то сильный!» — кричал ошеломленный оператор.