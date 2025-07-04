В Бронницах благоустраивают городской пляж

сегодня в 15:22

В Бронницах ведутся работы по благоустройству пляжа вблизи озера Бельского – традиционного места отдыха горожан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже приведены в порядок урны и лавочки, установлены мусорные контейнеры, проведена отсыпка территории песком и санитарная обработка.

В ближайшее время ожидается установка модульной туалетной кабинки. В процессе проработки – возможная закупка лежаков и лавочек.

Для обеспечения безопасности горожан выполнено водолазное обследование дна водоема и установлен спасательный пост с ежедневным дежурством спасательного отряда.

На данный момент купание здесь, как и в других городских водоемах, запрещено. Роспотребнадзором выполнены заборы проб воды и песка, которые сейчас находятся на исследовании в центре гигиены и эпидемиологии Московской области. В зависимости от результатов, которые станут известны к концу следующей недели, будет принято решение о допустимости купания в данной части водоема.

Исполняющим обязанности первого заместителя главы городского округа Татьяной Черкасовой совместно с представителями ГУ МЧС России и отделения ВОСВОДа Московской области проведен осмотр пляжа на предмет соответствия необходимым требованиям.

Среди общих вопросов по оснащению территории обсуждалась подготовка документов на вступление в госпрограмму по дальнейшему благоустройству пляжа по современным стандартам.

Согласно требованиям действующего законодательства, пляж благоустраивается и оборудуется всем необходимым для отдыха у воды независимо от наличия разрешения на купание в данном водоеме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.