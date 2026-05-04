Грузовой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку в Тайге

сегодня в 12:10

В Кузбассе начали проверку после попадания девочки-подростка под поезд

Вблизи станции Тайга-2 в Кемеровской области грузовой поезд смертельно травмировал девочку 2010 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает vse42.ru .

«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — подчеркнули в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Тайгинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Также ведомство оценит работу органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

