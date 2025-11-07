сегодня в 16:22

Грузовик слетел с моста в реку в Бурятии, пропал водитель

В Кяхтинском районе Бурятии грузовик слетел с моста в реку. Водитель не справился с управлением из-за сильного снегопада, сообщает РИА Новости .

61-летний водитель на автомобиле Volvo ехал из села Окино-Ключи в направлении поселка Хоронхой. Мужчина не справился с управлением, грузовик улетел с моста прямо в реку Чикой и опрокинулся.

Автомобиль ушел под воду, а водитель пропал. В данный момент ведутся поиски мужчины. По предварительным данным, всему виной сложные погодные условия.

В Бурятии сильные снегопады. В некоторых районах ограничено движение большегрузов. В том числе погодные условия стали причиной транспортного коллапса в Улан-Удэ. Водители стоят в 9-балльных пробках.

