Группа из 7 человек похитила 2 людей и отняла у них 2,2 млн рублей в Петербурге
Фото - © Медиасток.рф
В Санкт-Петербурге правоохранители провели задержание семерых человек. Их обвиняют в похищении, вымогательстве, разбое, а также самоуправстве, сообщает пресс-служба СК РФ.
Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела. Оно было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «б» ч. 4 ст. 162, пп. «а, в ,г, ж, з» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 330 УК РФ («Вымогательство, разбой, похищение человека, самоуправство»).
Правоохранители выяснили, что в декабре 2025 года группа людей предварительно распределила друг с другом роли. Затем, предположительно, похитила двоих людей рядом с АЗС в Невском районе Санкт-Петербурга.
Их насильно заставили сесть в автомобиль. Затем группа лиц отвезла людей в лесополосу. Там похищенных, предположительно, избили и угрожали пистолетом. Затем у пострадавших забрали два млн 200 тыс. рублей.
Правоохранители задержали семь человек. Проводятся следственные действия.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.