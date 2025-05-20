Грохот, взрыв, искры: легковушка взорвалась во дворе в Новосибирске — видео

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Автомобиль взорвался на ходу во дворе дома в Новосибирске

Легковой автомобиль взорвался во дворе многоэтажного дома в Новосибирске. Машина сдетонировала прямо на ходу, когда проезжала мимо подъезда, сообщает Baza .

Hyundai Solaris взорвался 20 мая в 04:35. Машина проезжала по двору многоэтажного дома на улице Зорге в Новосибирске, после чего в салоне произошел взрыв. Из-за громкого звука у стоящих во дворе автомобилей включилась сигнализация.

Машина полностью выгорела. Сотрудники МЧС потушили огонь.

Согласно предварительной информации, автомобиль взорвался из-за газобаллонного оборудования. У водителя сильные ожоги, но он смог выжить.