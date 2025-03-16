Грабители обчистили магазин в США, размахивая и угрожая кассиру питонами

В американском штате Теннесси четыре злоумышленника ограбили магазин, они угрожали кассиру питонами, сообщает Baza .

Два парня и две девушки ворвались в магазин, расположенный на стоянке для грузовых машин в городке Денмарке. Вместо пистолетов у грабителей были в руках два питона.

Парни размахивали змеями, а затем положили их на прилавок. Они напугали кассиров и смогли вынести оттуда на масло каннабиса на общую сумму в 400 долларов. После преступления они забрали «оружие» и скрылись.

Прибывшие на вызов полицейские рассказали напуганным кассирам, что питоны не ядовиты, поэтому их не нужно бояться.