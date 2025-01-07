ГПС Украины: мужчина на надувной лодке пытался сбежать в Молдавию под Одессой
Фото - © Официальный Telegram-канал Госпогранслужбы Украины
26-летний мужчина хотел сбежать из Украины в Молдавию в Одесской области. Перейти границу он хотел на надувном каяке, сообщает Госпогранслужба (ГПС) соседней страны в своем Telegram-канале.
Беглеца поймали сотрудники ГПС. Они занимались патрулированием Кучурганского лимана.
Против беглеца составили административный протокол. Дело будет рассматривать суд.
Ранее в горах Румынии обнаружили труп украинца. Он нелегально перешел через госграницу.