ГПС Украины: мужчина на надувной лодке пытался сбежать в Молдавию под Одессой Происшествия сегодня в 16:59 Фото - © Официальный Telegram-канал Госпогранслужбы Украины

26-летний мужчина хотел сбежать из Украины в Молдавию в Одесской области. Перейти границу он хотел на надувном каяке, сообщает Госпогранслужба (ГПС) соседней страны в своем Telegram-канале.

Беглеца поймали сотрудники ГПС. Они занимались патрулированием Кучурганского лимана. Против беглеца составили административный протокол. Дело будет рассматривать суд. Ранее в горах Румынии обнаружили труп украинца. Он нелегально перешел через госграницу.