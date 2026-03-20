«Горит прилично, бахает все»: опубликованы кадры мощного пожара в Солнечногорске
Фото - © Сайт Главного управления МЧС России по Московской области
Днем 20 марта в поселке Андреевка, входящем в состав городского округа Солнечногорск, загорелся строительный рынок. В Сети появились кадры страшного пожара, сообщает «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
«Горит прилично, бахает все. До красок дойдет, будет еще громче», — сказала автор ролика с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, что с крыши рынка вырывались языки открытого пламени, а в небо поднимался густой черный дым. На фоне также были слышны звуки работающей сирены, а также своеобразные хлопки, как будто на складе что-то взрывалось от высокой температуры.
Что стало причиной возгорания, на момент публикации заметки не сообщается.
