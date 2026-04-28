Голый неадекват повис на вывеске бассейна в Казани
Полиция и МЧС пытались спасти мужчину, повисшего на вывеске бассейна в Казани
0:44
Голый мужчина повис на вывеске бассейна в Казани снаружи здания. Сверху его ждали сотрудники МЧС, а снизу полицейские, сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
Судя по видео, мужчина одет в шорты. На ногах у него резиновые тапочки. Он отчаянно цеплялся за буквы КАИ, но забраться внутрь не получалось.
Помочь неадекватному мужчине пытались сотрудники МЧС и полиции, которые ждали сверху и снизу. В итоге «скалолаз» повредил часть вывески и сорвался.
Был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняют.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.