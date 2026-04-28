Голый неадекват повис на вывеске бассейна в Казани

Полиция и МЧС пытались спасти мужчину, повисшего на вывеске бассейна в Казани

Голый мужчина повис на вывеске бассейна в Казани снаружи здания. Сверху его ждали сотрудники МЧС, а снизу полицейские, сообщает Telegram-канал « Жесть Казани ».

Судя по видео, мужчина одет в шорты. На ногах у него резиновые тапочки. Он отчаянно цеплялся за буквы КАИ, но забраться внутрь не получалось.

Помочь неадекватному мужчине пытались сотрудники МЧС и полиции, которые ждали сверху и снизу. В итоге «скалолаз» повредил часть вывески и сорвался.

Был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняют.

