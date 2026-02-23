Голый мужчина захватил примерочную в ТЦ Екатеринбурга и пугал девушек

В торговом центре Екатеринбурга мужчина, склонный к демонстративному поведению, полностью разделся в примерочной одного из магазинов и скрыто наблюдал за женщинами. Одна из посетительниц сообщила о случившемся сотрудникам торговой точки, но ей отказались помочь, сообщает Baza .

По словам девушки, которая совершала покупки и пришла в примерочную, она увидела мужчину в одной из кабинок в магазине одежды. Шторы его кабинки оказались намеренно раздвинутыми с обеих сторон, а сам неизвестный стоял с одеждой в руках, но без нее на теле. Он снял с себя даже трусы.

Сначала девушка предположила, что это недоразумение — возможно, покупатель просто не закрыл занавес. Однако, выйдя из своей кабинки, она заметила, что незнакомец продолжает находиться на виду, периодически выглядывая из-за перегородки. Вслед за этим его действия перешли в откровенно непристойные.

Девушка заявила, что немедленно известила о случившемся персонал магазина. Но сотрудницы, по ее словам, ответили, что бессильны что-либо предпринять — в тот конкретный день охранник по объективной причине отсутствовал на рабочем месте.

