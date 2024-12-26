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Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших из-за атаки ВСУ в Разумном

Вечером 26 декабря ВСУ атаковали таунхаус в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова , число пострадавших увеличилось до трех.

«Количество раненых увеличилось до 3. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал подробности глава Белгородской области.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Предварительно установлено, что в таунхаусе выбиты окна, повреждена входная группа.

Из-за удара беспилотника ВСУ пострадало не только строение и его жильцы, но и припаркованные рядом машины. Транспортные средства посекло осколками.