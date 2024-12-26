8-летний мальчик вместе с матерью пострадал из-за ВСУ в Белгородской области

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Гладков: ВСУ обстреляли таунхаус, 8-летний мальчик и его мать ранены

Белгородская область подверглась очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вражеский беспилотник 26 декабря попал в таунхаус в поселке Разумное Белгородского района, в результате чего травмы получили 8-летний мальчик и его мать, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мальчика с ушибами и ссадинами бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — пояснил глава региона.

Из-за удара беспилотника ВСУ у таунхауса загорелась крыша. На место происшествия быстро прибыли сотрудники МЧС и начали ликвидацию горения. Другие оперативные службы также прибыли на место ЧП.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дронов ударили по двум движущимся машинам. В результате происшествия ранение получил боец самообороны.