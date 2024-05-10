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Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде в пятницу вечером

Вечером 10 мая в Белгороде и Белгородском районе запущена запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, в том числе коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Находящимся на улице мирным жителям глава региона рекомендовал спуститься в укрытие или любое подходящее безопасное место.

Тревогу отменили спустя около 20 минут.

Ранее воздушная тревога сработала в Белгороде и Белгородском районе в пятницу утром. Сигнал опасности был отменен спустя около 10 минут.