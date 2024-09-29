Генерал Булгаков «препятствует» следствию по делу о мошенничестве

Экс-заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков препятствует расследованию дела о мошенничестве. Оно связано с подписанием договоров на монтаж и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В бумагах говорится, что, согласно процессуальной позиции, фигуранты «уже занимаются препятствованием расследования, собираются затруднить его ход по части сбора доказательств». Также там указано, что «подозреваемые могут уйти от сотрудников правоохранительных органов путем отъезда в другую страну».

Помимо этого, фигуранты могут «продолжить совершать преступления или согласовать позицию с соучастниками, которые еще не определены». Вместе с Булгаковым по делу проходят его однокурсник Геннадий Селезнев и гендиректор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев.

Ранее генералу продлили арест до 25 декабря 2024 года. Булгакова обвиняют по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса России — мошенничество.