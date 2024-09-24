Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Булгакову до 25 декабря

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Басманный районный суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшему заместителю министерства обороны РФ Дмитрию Булгакову. Генералу грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Также до 25 декабря останутся в СИЗО фигуранты уголовного дела гендиректор компании «Нева-Балт СПб» Геннадий Селезнев и однокурсник Герман Яковлев.

Экс-заместителя главы Минобороны обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Уголовное дело связано с мошенничеством при оказании услуг для Военно-медицинской академии имени С. Кирова в Петербурге. При заключении госконтракта фирма, подконтрольная Булгакову, необоснованно обогатилась почти на 50 млн рублей.