ФСБ задержала участников нападения группы Басаева на десантников в Чечне

В трех регионах России были задержаны трое лиц, причастных к нападению группы Басаева и Хаттаба на шестую роту псковских десантников, произошедшему в Шатойском районе Чечни, сообщает «Царьград» со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В рамках совместной работы со Следственным комитетом и министерством внутренних дел установлена неопровержимая доказательная база, подтверждающая участие в данном преступлении граждан России Рустама Мурзагишиева 1976 года рождения, Илхома Шукурова 1976 года рождения, а также гражданина Украины Чингиза Савченко 1979 года рождения, военнослужащего ВСУ, задержанного за противодействие специальной военной операции.

Указанные лица были задержаны 2 декабря 2025 года по месту их нахождения в рамках операции, проведенной совместно с МВД России и Росгвардией.

Мурзагишиева задержали на территории Карачаево-Черкесии, Шукурова — в Республике Татарстан, а Савченко — в Смоленской области.

Басаев был одним из основных организаторов терактов в РФ. Среди них захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, захват школы в Беслане. Его включили списки террористов в США и ЕС. В 2006 году его убили при подрыве грузовой машины в Ингушетии.

