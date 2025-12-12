ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников в 53 регионах РФ

Согласно заявлению Центра общественных связей ФСБ России, операция, проведенная совместно с МВД и Росгвардией, привела к ликвидации деятельности 169 нелегальных изготовителей оружия, сообщает RT .

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в течение октября и ноября 2025 года в 53 регионах РФ, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также ДНР, ЛНР и другие территории.

«В результате из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья», — уточнили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, правоохранительными органами было обнаружено 32 гранатомета, 94 мины, 703 гранаты, более 52 килограммов взрывчатых веществ и более 223 тысяч патронов. Была пресечена работа 44 подпольных мастерских, где осуществлялась переделка гражданского оружия в боевое.

Ранее, в мае, ФСБ уже остановила деятельность 62 нелегальных мастерских по производству оружия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.