ФСБ опубликовала новое видео по делу о покушении на митрополита Тихона

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) показала новое видео по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, которое планировалось в Москве завербованными агентами ГУР, сообщает РИА Новости .

На кадрах изображены митрополит Тихон, иконы и кресты. Затем следует текст на английском языке, в котором осуждаются террористические методы, применяемые киевским режимом. В ФСБ отметили, что происходящее делает обычных граждан не просто террористами, но и убивает их души.

Показан и момент задержания неудавшихся преступников, а также их допрос. Помощник митрополита, украинский гражданин Денис П., вместе с подельником Никитой И., оказался завербован ГУР в середине 2024 года. С мужчинами якобы связались через Telegram, неизвестные угрожали убить их родственников, если те не выполнят поставленную задачу.

У задержанных изъяли самодельную бомбу, которую им передали через тайник еще в декабре 2024 года. После теракта они планировали покинуть Россию с помощью поддельных паспортов, которые им обещали украинские спецслужбы.