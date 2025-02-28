Опубликовано видео задержания подозреваемых в покушении на митрополита Тихона
Mash опубликовал видео задержания подозреваемых в организации несостоявшегося покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Теракт против священнослужителя, предположительно, готовили помощник Денис Попович и чтец храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович.
Одного из мужчин задержали в темное время суток на улице рядом с детской площадкой. Ему скрутили руки за спиной и надели наручники.
Второго подозреваемого задержали дома. Его положили «лицом в пол» и тоже надели наручники.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы планировали убить в Москве митрополита Тихона (Шевкунова). Для этого они собирались устроить теракт с использованием взрывчатки.
Поповича и Иванковича, предположительно, завербовали сотрудники ГУР Украины в середине 2024 года. С ними связались через Telegram.