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Опубликовано видео задержания подозреваемых в покушении на митрополита Тихона

Mash опубликовал видео задержания подозреваемых в организации несостоявшегося покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Теракт против священнослужителя, предположительно, готовили помощник Денис Попович и чтец храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович.

Одного из мужчин задержали в темное время суток на улице рядом с детской площадкой. Ему скрутили руки за спиной и надели наручники.

Второго подозреваемого задержали дома. Его положили «лицом в пол» и тоже надели наручники.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы планировали убить в Москве митрополита Тихона (Шевкунова). Для этого они собирались устроить теракт с использованием взрывчатки.

Поповича и Иванковича, предположительно, завербовали сотрудники ГУР Украины в середине 2024 года. С ними связались через Telegram.