Украинские спецслужбы планировали убить Крымского митрополита Тихона
Спецслужбы Украины собирались убить в Москве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Для этого они планировали устроить теракт, сообщает SHOT.
Исполнителей теракта арестовали сотрудники ФСБ. Мужчины дают показания.
Помощник митрополита, украинский гражданин Денис П., вместе с подельником Никитой И., оказался завербован ГУР в середине 2024 года. С мужчинами якобы связались через Telegram, неизвестные угрожали убить их родственников, если те не выполнят поставленную задачу.
Денису и Никите приказали ликвидировать священнослужителя, устроив взрыв в одном из помещений Сретенского монастыря. Элементы для создания взрывчатки мужчинам передали в декабре 2024 года в виде закладки через сеть тайников.
После совершения преступления Денис и Никита собирались уехать из РФ по поддельным паспортам. Организовать покушение планировали в начале января, но помощника митрополита арестовали. Операцию перенесли на конец февраля.
Недавно другого фигуранта дела арестовали сотрудники ФСБ. Открыты уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывчатки.
Ранее МВД РФ отчиталось, что в России в январе зарегистрировали более 460 терактов.