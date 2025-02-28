Украинские спецслужбы планировали убить Крымского митрополита Тихона

Спецслужбы Украины собирались убить в Москве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Для этого они планировали устроить теракт, сообщает SHOT .

Исполнителей теракта арестовали сотрудники ФСБ. Мужчины дают показания.

Помощник митрополита, украинский гражданин Денис П., вместе с подельником Никитой И., оказался завербован ГУР в середине 2024 года. С мужчинами якобы связались через Telegram, неизвестные угрожали убить их родственников, если те не выполнят поставленную задачу.

Денису и Никите приказали ликвидировать священнослужителя, устроив взрыв в одном из помещений Сретенского монастыря. Элементы для создания взрывчатки мужчинам передали в декабре 2024 года в виде закладки через сеть тайников.

После совершения преступления Денис и Никита собирались уехать из РФ по поддельным паспортам. Организовать покушение планировали в начале января, но помощника митрополита арестовали. Операцию перенесли на конец февраля.

Недавно другого фигуранта дела арестовали сотрудники ФСБ. Открыты уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывчатки.

Ранее МВД РФ отчиталось, что в России в январе зарегистрировали более 460 терактов.