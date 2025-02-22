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В РФ в январе зарегистрировали более 460 терактов

В России в январе было зарегистрировано 462 преступления террористического характера. Это на 168,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в их числе 269 терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МВД РФ.

Кроме того, в январе 2025 года зарегистрировали 186 преступлений экстремистской направленности (+102,2%).

Отмечается, что за январь этого года было зарегистрировано 269 терактов.

Ранее теракт произошел в подмосковном «Крокусе» Это случилось 22 марта прошлого года. Несколько боевиков напали на концертный зал, расстреливали людей и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек.