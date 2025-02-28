Угрожали убить родных: как ГУР сделало из помощника митрополита Тихона террориста

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Один из организаторов несостоявшегося покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, его ассистент Денис Попович, оказался завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины под угрозой убийства его родственников, сообщает ТАСС .

Об этом задержанный рассказал во время допроса, видео с которого опубликовала пресс-служба ФСБ.

Попович признался, что сотрудники ГУР дали ему задание следить за митрополитом Тихоном. Сотрудники украинской разведки якобы угрожали мужчине, что убьют его семью.

Затем Поповича заставили найти партнера для совершения теракта. Вместе подельники должны были убить митрополита Тихона.

Сотрудники ФСБ задержали граждан Украины и РФ, которые, предположительно, планировали взорвать митрополита.

Ранее ФСБ пресекла серию терактов в Ставрополе. Их планировал устроить мужчина из Центральной Азии.