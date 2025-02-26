Предотвращена серия терактов в Ставрополе

ФСБ пресекла серию терактов в Ставрополе, которые хотел устроить приезжий из Центральной Азии. По версии правоохранителей, мужчина был завербован Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Иностранец хотел поджечь объекты органов власти и силового блока региона — военкомат, главки МВД, МЧС, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя. После этого злоумышленник хотел попасть на Украину и вступить в ВСУ, заявили в спецслужбе.

Мигранта удалось своевременно вычислить и задержать. У него изъяли бутылки с зажигательной смесью и инструкции от украинского куратора.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 (теракт).