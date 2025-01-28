Fox News: на границе США и Мексики произошла перестрелка

На границы США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

В пограничников в Техасе стрелял, по предварительной информации, участник наркокартеля, пока группа нелегалов пыталась переплыть пограничную реку.

Патруль открыл ответный огонь. Мигранты не смогли попасть в страну, в результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее президент США Дональд Трамп своим указом закрыл границу страны с Мексикой. Он во время предвыборной кампании пообещал, что решит проблему нелегальной миграции в США за один день.

Также 25 января Мексика отказалась принимать депортационный рейс с нелегальными мигрантами, который отправили в страну из США. Самолету отказали в разрешении на посадку.